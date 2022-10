Fermierii vor primi 1.500 de lei pe hectar pentru culturile afectate de seceta - proiect

Fermierii vor primi despagubiri de cel mult 1.500 de lei pe hectar pentru culturile infiintate in toamna anului 2021, afectate in procent de 100% de seceta pedologica, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmite Agerpres, citat de Economica.net. "Prin prezenta ordonanta de urgenta se recunoaste manifestarea fenomenului de seceta pedologica in agricultura in anul 2022 si se instituie o schema de ajutor de stat, avand ... citeste toata stirea