Fetita de sase ani, lovita pe zebra de un BMW. Soferul a fugit de la locul accidentului. Avea permisul suspendat

O fetita de sase ani a fost dus de urgenta la spital in urma unui accident rutier in Botosani. Copila a fost lovita, chiar pe trecerea de pietoni, de un sofer care a fugit de la locul accidentului. O fetita de 6 ani a fost accidentata pe Bulevardul Mihai Eminescu, una dintre cele mai circulate artere rutiere din municipiul Botosani.Copilul traversa pe trecerea de pietoni atunci cand a fost lovit de un autoturism marca BMW. In loc sa opreasca, conform legii, soferul nici macar nu a oprit si a ... citeste toata stirea