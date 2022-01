Florentin Esuca: Nu avem de-a infrunta un "anti-Eminescu" fatis, dar, in atmosfera, se simte ca Eminescu deranjeaza in continuare

Florentin Esuca este avocat, dar mai presus de toate este un om de Cuvant. Format in scoala romaneasca de Drept, perfectionat printre rafturile literaturii de calitate, si-a probat omenia si deopotriva prietenia cu o osardie rar intalnita in instantele romanesti, fara a se abate de la litera si, vom vedea, nici de la spiritul legii.Nascut in 1969, la Varfu Campului, in judetul Botosani, Florentin Esuca a urmat studiile liceale pedagogice la Suceava, alegand apoi cursurile Facultatii de Drept ... citeste toata stirea