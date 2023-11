Fostul presedinte al Organizatiei Judetene a PNL Botosani a revenit in politica.Florin Esurcanu este implicat activ in activitatea de coagulare a liberalilor din teritoriu, inaintea anului electoral 2024."Sunt tot in judet cu dl Verginel Gireada"Alaturi de prim-vicepresedintele PNL, Verginel Gireada, Florin Esurcanu ar fi primit sarcina sa intareasca organizatiile locale ale partidului mai ales in comunele conduse de primari PSD care au mai multe mandate obtinute la alegeri si unde ... citeste toata stirea