Florin Esurcanu: "Eu nu am nevoie de un statut in PNL, ma cunosc oamenii!". Despre relatia cu Soptica si Flutur

SURSA foto: www.darabaneni.roFostul presedinte al PNL Botosani si al Consiliului Judetean, Florin Esurcanu, este la un pas de revenirea in organizatia locala a Partidului National Liberal. Esurcanu a spus ca a demisionat din ALDE, dar inca nu a depus o adeziune la PNL Botosani. "Inca nu am depus o adeziune la PNL, dar cei de acolo au dat un vot favorabil pentru o colaborare cu fostii membri ALDE, sa le asigure locuri pe listele pentru alesii locali. Eu nu am nevoie de un statut in PNL, ma ... citeste toata stirea