Fost director la una dintre cele mai puternice companii private, director adjunct la Eltrans! Suflu proaspat in conducere, s-au scos la vanzare tramvaiele vechi - GALERIE FOTO

Noul director economic si-a inceput activitatea la SC Eltrans SA, societate aflata in subordinea Consiliului Local Botosani, din data de 1 februarie 2022 si se afla deja in cea de-a doua saptamana de activitate.Catalin Padurariu are 40 de ani, este absolvent al Facultatii de Economie din cadrul Universitatii "Al.I. Cuza" Iasispune despre el..."Am lucrat doar in mediul privat, am lucrat 14 ani la o societate comerciala din Botosani, consider eu, una dintre cele mai mari".A plecat din ... citeste toata stirea