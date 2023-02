Fost parlamentar vizat de DNA: Era in acelasi timp director la Bucuresti si administrator de Primarie la Botosani - DOCUMENT

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Suceava au ajuns din nou la Botosani. Sunt vizati un fost deputat in Parlamentul Romaniei si un primar in functie.Fost deputat si primar in functie vizati de DNAAncheta il vizeaza pe Catalin Obuf Buhaianu care a avut doua mandate de parlamentar si a mai detinut de-a lungul timpului alte functii importante de demnitate publica.In noiembrie 2020 a devenit administrator public al Primariei Baluseni, iar Botosaneanula ... citeste toata stirea