Fost primar, arestat pentru viol intr-o comuna din Botosani. Se pregatea sa candideze la locale

Fostul primar al comunei Viisoara (Botosani), Dinu Morosanu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca a violat o fata in varsta de 16 aniFaptele s-ar fi petrecut duminica trecuta cand fata a mers la magazinul din sat care ii apartine fostului primar Dinu Morosanu. Acesta a intrat in vorba cu ea, dupa care a ademenit-o in locuinta, ... citește toată știrea