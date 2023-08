Situatia dateaza de mai bine de zece ani, perioada in care fostul primar a consumat apa necontorizata si evident, nefacturata.Cum apar bransamentele ilegaleVasile Adascalitei este fost ofiter MApN si a condus Primaria Rachiti in perioada 2010 - 2012. Recent a fost depistat de Serviciul Antifrauda din cadrul SC Nova Apaserv cu un bransament ilegal.La imobilul detinut in localitatea Rosiori, inspectorii antifrauda au gasit un bransament cu apometru situat la limita de proprietate care ... citeste toata stirea