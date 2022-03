Fosta Miss Ucraina, refugiata de razboi in Romania, la Botosani. Mesaj lui Helen Gydyrym: "Multumesc, Romania!"

Fosta Miss Ucraina si unul dintre cele mai celebre modele din Ucraina a plecat in refugiu la Botosani. Tanara din Odessa cere tuturor sa-i ajute compatriotii in lupta cu rusii. Una dintre cele mai frumoase femei din Europa de Est s-a trezit cu viata data peste cap din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina.Helen Gydyrym, fosta Miss Ucraina si unul dintre cele mai populare top-modele din Ucraina, a fost nevoita sa fuga din tara natala.Gydyrym traia in Odessa pana la izbucnirea conflictului ... citeste toata stirea