Fosta platforma industriala a fabricii Forma, de 32.107 metri patrati, scoasa la vanzare

Astazi, 17 ianuarie 2022, are loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fostei fabrici de masini si utilaje Forma SA. Pe ordinea de zi figureaza vanzarea terenului de peste 3 hectare si a constructiilor aferente. Este unul din cele mai mari terenuri compacte scoase la vanzare in interiorul municipiului Botosani in ultimii ani. In apropierea acestui teren a fost construita o fabrica de cateva milioane de euro si s-au amenajat mai multe hale industriale.Pe ordinea de zi a AGEA ... citeste toata stirea