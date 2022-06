FOTO Asfaltare finalizata pe Lotul 1 din Drumul Strategic

Lucrarile de asfaltare a celor 30 de kilometri din Lotul 1 al Drumului Strategic au fost finalizate cu un an mai devreme, fata de termenele contractuale. Dupa ce in urma cu o saptamana constructorul finaliza turnarea stratului de uzura pe sectorul Sipote - Rediu - Rauseni - Calarasi, luni, a terminat si sectorul Dangeni - Brateni - Mihaileni. "Am promis ca vom face din modernizarea Drumului Strategic o prioritate si ne tinem de cuvant. Constructorul de pe Lotul 1 a turnat asfaltul si a montat ... citeste toata stirea