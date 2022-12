FOTO Avem Heliport! Lucrarile au fost finalizate si a inceput procedura de receptie

Lucrarile la heliportul medical s-au finalizat. In aceasta saptamana, o echipa de la Inspectoratul General de Aviatie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in prezenta reprezentantilor proiectantului, a antreprenorilor care au efectuat lucrarile, a dirigintelui de santier, a conducerii Consiliului Judetean Botosani si a comandantilor ISU Botosani au demarat procesul de receptie a heliportului. "Asa cum am promis, lucrarile la heliportul medical, proiect pe care l-am demarat in 2018 si ... citeste toata stirea