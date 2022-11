Sub motto-ul "Saptamanii Educatiei Globale 2022", 14-20 noiembrie, Este lumea noastra, sa actionam impreuna!", elevi si profesori de la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botosani au marcat aceasta saptamana prin activitati de prevenire si combatere a bullyng-ului, de promovare a pacii si tolerantei. In ziua a patra, in ciuda ... citeste toata stirea