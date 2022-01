S-a dat startul productiei in sectorul legumicol in judetul Botosani in anul 2022. Mihaela Ascurtulesei este unul dintre cei mai cunoscuti legumicultori din judetul Botosani, ea si sotul sau avand mai multe solarii in zona Petricani-Stiubieni, si a anuntat ca primeste deja comenzi pentru rasaduri. "Primim comenzi! Producem rasaduri din seminte ... citeste toata stirea