FOTO Lucrari de modernizare finalizate pe doua sectoare de drum judetean afectate de alunecari de teren

Comunicat de presa: Lucrarile de asfaltare a doua sectoare de drum judetean, DJ296, Roma-Nicseni, respectiv DJ293, Dumeni-Havarna, afectate de alunecarile de teren, s-au finalizat. "Botosanenii pot circula in conditii foarte bune pe aceste sectoare de drum care, in trecut, puneau mari probleme traficului. Lucrarile de la Roma-Nicseni si Dumeni-Havarna au fost foarte complexe. In prima faza, au avut loc interventiile pentru stabilizarea versantilor, care s-au ridicat la aproximativ 6,5 milioane ... citeste toata stirea