FOTO Poveste magica de iarna! Craciunei de Dorohoi!

Chiar daca iarna nu a pus inca stapanire pe Dorohoi, iar zapada se lasa mult asteptata, Primaria Dorohoi si Consiliul Local, impreuna cu Mos Craciun si ajutoarele lui, au creat din nou peisajul de poveste pentru copii dorohoieni. Incarcat de cadouri, batranul vestitor al Nasterii Domnului a impartit bucurie prichindeilor din municipiul Dorohoi. Dupa un an in care cei mici au facut tot posibilul sa intre in gratiile lui Mos Craciun, a venit si clipa mult asteptata: Mosul a venit mai devreme, ... citeste toata stirea