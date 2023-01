FOTO Vezi cum arata acum cabana de lux a lui Ceausescu pentru vanatoarea de fazani din Botosani

La cativa zeci de kilometric de municipiul Botosani, in padurea din apropierea comunei Cordareni, se afla o cabana care pana in 1989 era folosita de insusi Nicolae Ceausescu pentru vanatorile de fazani. Dictatorul communist venea in judetul Botosani la vanatoare de fazani, dar mai rar. In marea majoritate a timpului, cabane de langa Cordareni, una de lux si opulenta pentru anii in care a fost folosita, era utilizata de sefimea din PCR si regional amatoare de vanatoare. Botosanenii care fac ... citeste toata stirea