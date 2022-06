"Frizerii" de oi. Fratii romani care au "cucerit" Spania si acum fac senzatie in tara cu tunsul mioarelor

Doi frati din judetul Botosani au facut un adevarat bussines din tunsul oilor. Au facut senzatie in Spania, reusind sa tunda si cate 200 de oi pe zi, iar in Romania sunt printre cei mai cautati "frizeri" de mioare. Odata pe an, ciobanii trebuie sa-si tunda oile, mai ales atunci cand vine sezonul cald. Aparent simplu, tunsul oilor este insa treaba de profesionisti. Trebuie bine stiut cum se taie lana, pe unde, cum se tine oaia si in plus foarte multa rabdare si atentie. Una dintre cele mai mari ... citeste toata stirea