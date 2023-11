Scene desprinse parca din serialul Vacanta Mare, la Botosani, unde un politist a fost prins de seful inspectoratului in timp ce facea vin la munca. Omul legii avea de toate, butoaie cu struguri, dar si ustensilele necesare pentru preparare.Comisarul-sef Gheorghe Tudor Costan, seful IPJ Botosani a ramas uimit! Insa explicatiile omului legii chiar l-au zapacit!Agentul a spus ca are o casa inchiriata in vecinatate si curtile sunt ... citeste toata stirea