Garile sinistre din nordul Romaniei. Viata de cosmar a navetistilor in statii fara usi, geamuri si incalzire

Un sfert din populatia judetului Botosani face naveta. Majoritatea sunt elevi de liceu din sate si catune care merg la scoala la oras sau in comune mai "rasarite" si pentru care naveta este un infern. Mai ales iarna, cand sunt nevoiti sa astepte ore-n sir in sali de asteptare devastate, neincalzite si fara lumina. In judetul Botosani, aproximativ 7.000 de elevi de la tara fac naveta. O buna parte dintre acestia merg cu trenul, fie din comunele mai sarace catre cele care au liceu, fie catre