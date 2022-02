Copilul de 2 ani din Botosani, care a cazut pe geam de la etajul al III-lea, a intrat in moarte cerebrala duminica seara. In aceasta dimineata, cu acordul parintilor, echipe de medici au prelevat rinichii, corneele, ficatul si inima, iar operatiile de transplant sunt deja in desfasurare.Rinichii vor ramane la Iasi si sunt transplantati la Spitalul "Dr. C. I. Parhon", corneele au ajuns la Bucuresti, in timp ce doua ... citeste toata stirea