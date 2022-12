Grupul Elsaco se extinde in tara. Vestra a cumparat Chrisden Arimex, distribuitor de robineti industriali

Un grup de firme din Botosani se extinde la nivel national si isi creste prezenta pe piata prin achizitia unei companii. Elsaco face achizitii si pe plan local, in Botosani cumparand o firma cu traditie in domeniul energetic, Elpro, si a anuntat ca va continua campania. Vestra Industry, cluster specializat in industria utilitatilor si echipamentelor de automatizare, a preluat distribuitorul de robineti industriali Chrisden Arimex, potrivit Profit.ro. Potrivit aceleiasi surse, tranzactia a ... citeste toata stirea