HAITA MTB INVITA PASIONAEsII DE MISCARE IN NATURA LA UN NOU MARATON PE BICICLETE

Asociatia Echitart, in parteneriat cu Elsaco si Vestra, organizeaza sambata, 20 august 2022, o noua editie a maratonului de biciclete Haita MTB, dedicat sportivilor pasionati de miscare in aer liber. De aceasta data, competitia se va desfasura in Esinutul Haitii (Sarul Dornei, judetul Suceava), intr-o locatie de poveste cunoscuta drept Haita Land. Maratonul Haita MTB se adreseaza pasionatilor de cycling, indragostiti de munte, drumetii, stil de viata sanatos sau calatorii in natura. Totodata ... citeste toata stirea