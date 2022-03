Happy Cinema si Digital Cube doneaza incasarile pentru proiectia filmului Donbass

In cele mai dificile momente este datoria noastra sa ne unim fortele si sa ajutam. Aceasta este una dintre valorile care ne ghideaza. In semn de solidaritate cu criza umanitara a refugiatilor de razboi din Ucraina, Happy Cinema impreuna cu Digital Cube organizeaza trei proiectii speciale ale filmului Donbass in zilele de 14, 15 si 17 martie, de la ora 19.00. Filmul va putea fi vizionat in toate cele opt cinematografe Happy Cinema din Romania, din Bucuresti, Alexandria, Buzau, Bacau, Bistrita, ... citeste toata stirea