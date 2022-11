Hidroelectrica investeste 8,8 milioane lei in modernizarea hidrocentralei Stanca, de pe Prut

Judetul Botosani va beneficia de o investitie consistenta in modernizarea hidrocentralei de la Stanca, orasul Stefanesti, de pe Prut. Compania Hidroelectrica va organiza in 20 decembrie o licitatie cu o valoare de 8,84 milioane lei pentru "Modernizare Statie de 110kV CHE Stanca". Centrala Stanca-Costesti de pe raul Prut a fost finalizata in 1978, fiind construita si exploatata in colaborare cu fosta Uniune Sovietica, avand o putere de 15 MW pentru partea romana, cu un lac de acumulare de 1.400 ... citeste toata stirea