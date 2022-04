HRISTOS A INVIAT! Botosanenii au primit Lumina, clopotele au rasunat in toate bisericile: Atentia ne este indreptata spre cei aflati in lupta fratricida, spre cei care sufera, spre mai marii lumii - GALERIE FOTO&VIDEO

Sarbatoarea Sfintelor Pasti fara restrictii, fara masti, fara distantare sociala. Hristos a Inviat, in acest an, in mii de inimi de botosaneni veniti in biserici pentru a primi Lumina.Dupa un post indelungat, cu razboiul la doi pasi si mii de refugiati care si-au parasit tara, crestinii au inteles mai bine ca oricand ca singura si cea mai de pret cale catre Dumnezeu este iubirea de aproapele.Si parca mai multi ca niciodata s-au indreptat in acest an catre biserici, fie din apropiere, fie ... citeste toata stirea