Florin Esurcanu, fostul presedinte al PNL si al Consiliului Judetean Botosani, s-a reintors in sediul central al liberalilor din Bucuresti pentru a purta discutii in numele ALDE privind fuziunea dintre cele doua partide. Acesta a postat pe contul sau de Facebook o imagine de pe treptele de la intrarea in sediul PNL. ... citeste toata stirea