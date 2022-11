In atentia clientilor persoane fizice care locuiesc in condominii, in raza de operare a operatorului regional Nova Apaserv S.A.

Referitor la starea contoarelor de apa montate in condominii (apartamente), supuse controlului metrologic in conformitate cu Ordinul 148 din 15 mai 2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012 Publicat in Monitorul Oficial 361 din 29 mai 2012 (M. Of. 361/2012), Nova Apaserv S.A. in calitate de operator regional unic reaminteste clientilor sai ca prelungirea valabilitatii verificarii metrologice a acestor mijloace de masura ... citeste toata stirea