In cautarea bradului sadit de Iorga, martorul care s-a intors la Ipotesti si a murit in ziua comemorarii lui Eminescu - GALERIE FOTO

A fost secretarul particular al lui Nicolae Iorga. Profesor la clasa palatina, unde invata viitorul rege Mihai. A scris sute de studii si a semnat carti ce s-au bucurat in timp de aprecierea multor oameni de seama. Inainte de a muri a revenit la Ipotesti, in cautarea bradului argintiu."Istoria este martorul care confirma trecerea timpului, ilumineaza realitatea, vitalizeaza memoria, ofera calauzire in viata de zi cu zi", spunea Marcus Tullius Cicero. Or nu de putine ori pagini importante ale ... citeste toata stirea