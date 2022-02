In mai putin de o luna, sute de ucraineni s-au stabilit in comuna Varfu Campului

Numarul cetatenilor ucraineni care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului din judetul Botosani creste considerabil si pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, primarul Maria Hutu.Potrivit sursei citate, numarul de locuitori ai comunei creste semnificativ de la o luna la alta, in ciuda faptului ca populatia reala este constanta. Astfel, in mai putin de o luna, numarul de locuitori din Varfu Campului a crescut cu aproape 300, ... citeste toata stirea