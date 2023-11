Se spune ca este singura biserica din Romania amplasata in interiorul unui sens giratoriu al unui oras. Mii de credinciosi ii calca pragul, cautand sprijin si nadejde la sfantul care ocroteste acest lacas de cult.Biserica "Sfantul Mare Mucenic Mina" din cartierul Tulbureni se pregateste de hram (11 noiembrie). Are o istorie de secole, fiind ridicata pe locul unei bisericute din lemn.In trecut, cartierul integrat astazi in municipiul Botosani se numea Batranesti. Cele cateva case care formau ... citeste toata stirea