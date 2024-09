Incendiu intr-un bloc din Dorohoi! O mama si un copil au fost in pericol!

Un incendiu a izbucnit sambata dimineata intr-un apartament de la etajul doi al unui bloc din municipiul Dorohoi, in care se aflau o femeie si un copil, mai multe bunuri din bucatarie fiind cuprinse de flacari."Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta noapte, intr-un bloc de pe strada Aleea Pinului din municipiul Dorohoi. Mai multe bunuri din bucataria unui apartament, situat la etajul II, au fost cuprinse de flacari. Cand s-a produs evenimentul, in locuinta erau o femeie si un copil. ... citește toată știrea