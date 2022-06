Incep cele 5 zile dedicate copiilor in orasul care investeste cel mai mult in scoli si licee: "Voi sunteti cel mai frumos dar de pe pamant"

In municipiul Dorohoi vor fi cinci zile dedicate copiilor, cu sport, concerte in aer liber, teatru, filme, jocuri si premii. Primaria Dorohoi organizeaza cele 5 zile ca o sarbatoare a intregului oras pentru generatiile care reprezinta viitorul urbei. Municipiul Dorohoi investeste sume mari in modernizarea sistemului de invatamant, atat din fonduri europene, cat si guvernamentale, a construit un bazin de inot didactic special pentru elevi. "Copilaria este varsta la care cea mai intensa bucurie ... citeste toata stirea