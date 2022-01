Incep sa cedeze spitalele. Situatie alarmanta la Spitalul Judetean de Urgenta din Botosani

Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta din Botosani se confrunta cu un deficit major de personal, a declarat medicul-sef al UPU, Ramona Guraliuc.Potrivit acesteia, UPU are doar 13 medici, dintr-o schema de personal care prevede 32 de cadre medicale cu studii superioare. In prezent, UPU functioneaza cu sase medici primari de medicina de urgenta, trei medici specialisti in medicina de urgenta, trei medici de familie cu competenta de medicina de urgenta si un medic ... citeste toata stirea