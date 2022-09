Incepe scoala: Instructorii auto trag un semnal cu trecerile de pietoni si promit ca NU blocheaza traficul in orele de trafic

Incepand de luni, 5 septembrie 2022, elevii se intorc in banci motiv pentru care si traficul va fi mult mai aglomerat de acum pe strazile municipiului Botosani si nu numai. Fapt care necesita mai multa atentie din partea conducatorilor auto, dar si a pietonilor.Grija la trecerile de pietoniInainte de inceperea noul an scolar, liderul instructorilor auto de la Botosani, Ilie Aparaschivei, a tinut sa aduca in atentie cateva aspecte.S-a referit mai intai la trecerile de pietoni care ar trebui ... citeste toata stirea