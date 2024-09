Incident la Judecatoria Botosani - Un barbat a sarit gardul si a vrut sa sparga un geam

Un barbat a sarit gardul Judecatoriei Botosani si a vrut sa sparga un geam, dar a fost oprit la timp de jandarmul aflat in serviciul de paza. Deoarece barbatul avea o stare de agitatie, el a fost transportat la Spitalul Judetean, unde cadrele medicale au decis internarea sa in Sectia de Psihiatrie"Joi seara, in jurul orei 23.40, subofiterul jandarm care executa serviciul de paza si protectie institutionala la Judecatoria Botosani a observat un barbat care a patruns fara drept in curtea ... citește toată știrea