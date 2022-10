INFORMARE RAR: Oficial despre anvelopele de iarna

In contextul apropierii sezonului rece, Registrul Auto Roman prezinta modul de inscriptionare a anvelopelor de iarna conforme, asa cum prevede legislatia de circulatie in vigoare. Asiguram conducatorii auto ca, indiferent de denumirea lor comerciala, anvelopele care sunt marcate cu literele M si S (insemnand noroi si zapada - engl. mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, indeplinesc cerintele de utilizare in conditiile specifice de iarna prevazute in legislatia nationala rutiera. ... citeste toata stirea