Instalatii salvatoare de vieti amplasate pe strazile din Botosani. Pot fi utilizate si de cei fara cunostinte medicale

Primaria Botosani cumpara defibrilatoare automate pentru a fi amplasate in spatiul public. Acestea pot fi utilizate de persoane fara cunostinte medicale in caz de urgenta. Solutie salvatoare de vieti in municipiul Botosani: Primaria cumpara patru defibrilatoare automate pentru a fi amplasate in mai multe locuri din municipiul Botosani.Aceste defibrilatoare pot fi utilizate si de persoane fara pregatire sau cunostinte medicale si sunt folosite pentru acordarea primului ajutor in cazul unui stop ... citeste toata stirea