Institutie a statului obligata sa plateasca unui copil din Botosani daune morale de peste 10.000 de euro: Nu e telenovela / Ce am cerut nu se poate contoriza, nu pot spune ca a suferit de atatia bani

Copilul diagnosticat cu "boala micilor genii" a castigat in instanta dreptul de a fi tratat cu respect de catre societate.Este diagnosticat cu Asperger, o tulburare din spectrul autist pe care literatura de specialitate o consemneaza si drept "boala micilor genii".Ioan Diaconu va implini curand 14 ani.Ani care pentru el si pentru familia lui au fost un sir nesfarsit de provocari, suferinte, caderi si nedreptati. Pentru ca in Romania a fi persoana cu dizabilitati te asaza din start in ... citeste toata stirea