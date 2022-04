Interlopul Boncu, si arestat, si cu banii luati

A platit imediat o amenda penala de 10.800 lei, a primit un an cu suspendare, dar a ajuns deja in spatele gratiilorImplicat in mai multe scandaluri locale, Stefan Andrei Boncu (44 de ani) a dobandit notorietate nationala la inceputul anului trecut, dupa ce a postat pe profilul sau de facebook cateva filmulete razboinice. Inarmat cu o maceta, Boncu s-a filmat in Piata Unirii si apoi in fata Salii Polivalente, in timp ce lansa amenintari cu moartea la adresa lui Vandam Constantin si Jean ... citeste toata stirea