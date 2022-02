INTERVIU in oglinda: Paula Berentan - Tiberiu Manolache, noii subprefecti ai Botosanilor: De ce s-a considerat ca sunt persoana potrivita? / Intai trebuie sa ne asezam la locurile noastre - VIDEO

Suflu proaspat in doua importante functii de la judet: doi tineri cu mai putina notorietate in viata publica si administrativa botosaneana au intrat in echipa de conducere a Prefecturii alaturi de "veteranul" Dan Nechifor, prefectul judetului.Oameni noi pe posturi vechiPaula Cojocariu Berentan este avocatiar numele sau s-a aflat pe buzele mai multor persoane imediat dupa alegerile locale din 2020, cand primarul municipiului resedinta a fost confirmat de judecatori dupa plangerile depuse de ... citeste toata stirea