Inundatii in mai multe localitati provocate de ploile torentiale

Mai multe gospodarii din judetul Botosani au fost afectate de inundatii, ca urmare a ploilor torentiale cazute in timpul dupa-amiezii de marti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).Potrivit acestora, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru evacuarea apei din cinci gospodarii. In municipiul Dorohoi au fost inundate trei curti de pe strazile Spiru Haret, Fraternitatii si Stefan cel Mare. In localitatea Cuza Voda, comuna Viisoara, apa a intrat intr-o casa, ... citește toată știrea