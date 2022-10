Investitie in linia de cale ferata Botosani-Leorda. Licitatie de 1,8 milioane lei pentru consolidarea terasamentului pe 250 metri

Botosanenii asteapta ca CFR sa anunte trenuri noi pe ruta Botosani-Bucuresti, fara sa mai astepte in bezna in Veresti, dar primesc doar o "firimitura". Este prima investitie in calea ferata care conecteaza municipiul Botosani dupa foarte multi ani. Pe 22 noiembrie va avea loc licitatia de 1,86 milioane lei pentru "Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete ( eliminare puncte periculoase ) : Linia 509 Veresti - Botosani , interval de statie Leorda - Botosani , km 32+650 - km 32+900 ... citeste toata stirea