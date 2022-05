Investitie publica de noaptea mintii: gradinita renovata la un an dupa ce a fost desfiintata

Intr-o comuna din judetul Botosani autoritatile locale au oferit o lectie "de manual" privind risipa banului public in Romania. La Havarna, Primaria a ingropat 60.000 de euro in reabilitarea unei gradinite inchise de un an. Din cauza imbatranirii populatiei si a migratiei excesive din mediul rural, in judetul Botosani, zeci de scoli si gradinite se inchid anual. Conform statisticilor de la Inspectoratul Scolar Judetean, in ultimii opt ani sistemul de invatamant botosanean a pierdut peste 3000 ... citeste toata stirea