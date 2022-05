Irina Rimes si Lidia Buble vin la Festivalul Floare Albastra din Mihai Eminescu

Primaria si Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu organizeaza in zilele de 28 si 29 mai 2022 cea de-a XIII - a editie a Festivalului Floare Albastra.Evenimentul se organizeaza de 12 ani, in fiecare luna mai a anului, devenind astfel o traditie pentru comuna Mihai Eminescu si un motiv de sarbatoare pentru locuitorii acesteia.Prin organizarea festivalului se urmareste ca locuitorii comunei sa aiba aceleasi beneficii ca cei din mediul urban, luandu-se in considerare si faptul ca varstnicii ... citeste toata stirea