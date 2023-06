Urgenta (ISU) Botosani a devenit operational, vineri, in localitatea Cotusca, potrivit Agerpres.Potrivit datelor transmise de ISU, la noua structura vor lucra 21 de pompieri militari care vor interveni in cazul inregistrarii unor situatii de urgenta in comunele Cotusca, Draguseni, Mitoc, Radauti-Prut si Viisoara.Punctul de lucru dispune de o autospeciala de stingere cu apa si spuma, de capacitate marita, care este echipata cu accesorii de descarcerare, dar si de o ambulanta SMURD."La ... citeste toata stirea