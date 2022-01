ITM-ul condus de Leo Kohut a adus 1 milion de lei la bugetul statului in 2021

Inspectoratul Teritorial de Munca Botosani a fost o "pusculita" pentru bugetul statului in 2021. Institutia condusa de Leo Kohut a efectuat 1787 de controale si a aplicat amenzi in valoare de peste un milion de lei. "Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Botosani au efectuat pe parcursul anului 2021 un numar de 1.787 controale, din care 1.121 au avut ca obiect verificarea legislatiei in domeniul relatiilor de munca, iar 666 in cel al sanatatii si securitatii in ... citeste toata stirea