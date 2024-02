Judetul asistatilor social. Locul din Romania unde mai bine de trei sferturi din populatie nu munceste

Botosani poate fi considerat un judet aproape asistat social, in conditiile in care majoritatea populatiei este formata din copii, adolescenti, pensionari, persoane cu handicap sau fara venituri. Mai putin de o treime din botosaneni sunt apti de munca, iar jumatate dintre acestia nu apar in evidenteDesi este un judet cu mari perspective economice din punct de vedere agricol, piscicol, turistic si industrial, agentii economici de toate tipurile din Botosani gasesc cu greu angajati, fiind ... citește toată știrea