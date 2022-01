Judetul in care elevii de la tara nu au asistenta medicala. De ce lipsesc complet cabinetele medicale scolare

Nicio comuna din Botosani nu are cabinet medical scolar autorizat, astfel ca toti elevii din mediul rural nu pot primi asistenta medicala in timpul petrecut la scoala. Medicii spun ca situatia este foarte grava si ca, in cazul unor probleme de sanatate serioase, elevii pot muri cu zile pana la sosirea ambulante. Nu exista comuna in judetul Botosani care sa aiba cabinet medical scolar autorizat, iar medicii considera ca lipsa acestora constituie o problema majora atata vreme cat orice elev cu ... citeste toata stirea